Bartın'daki maden kazasıyla ilgili yeni gelişme: Olay yeri inceleme ekipleri bölgede

Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madencide yaralandı. Patlamanın sebebi ilk değerlendirmelerde "Grizu patlaması" olarak gösterilirken, net sonuç yapılan araştırma ve incelemelerin sonrasında elde edilecek.
Olayın üzerinden dört gün geçerken, olay yeri inceleme ekipleri maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan, maden ocağının bahçesi de soruşturmanın daha verimli yürütülebilmesi için temizleniyor.
Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madencide yaralandı. Patlamanın üzerinden dört gün geçerken, sebebi olarak ilk değerlendirmelerde "Grizu patlaması" gösterildi. Net sonuç yapılan araştırma ve incelemelerin ardından açıklanacak.