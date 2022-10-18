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    • Yaşam
    • 18.10.2022 13:22
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    • 18.10.2022 13:29
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    Bartın'daki maden kazasıyla ilgili yeni gelişme: Olay yeri inceleme ekipleri bölgede

    Son dakika haberine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası bölgede yürütülen soruşturmanın daha verimli yürütülmesi için maden ocağının bahçesinde temizleme çalışmaları sürüyor. Kazanın aydınlatılması için de olay yeri inceleme ekipleri maden ocağının çevresinde araştırmaya başladı.

    Bartın’daki maden kazasıyla ilgili yeni gelişme

    Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madencide yaralandı. Patlamanın sebebi ilk değerlendirmelerde "Grizu patlaması" olarak gösterilirken, net sonuç yapılan araştırma ve incelemelerin sonrasında elde edilecek.

    Olayın üzerinden dört gün geçerken, olay yeri inceleme ekipleri maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan, maden ocağının bahçesi de soruşturmanın daha verimli yürütülebilmesi için temizleniyor.



    Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 maden işçisi şehit olurken, 11 madencide yaralandı. Patlamanın üzerinden dört gün geçerken, sebebi olarak ilk değerlendirmelerde "Grizu patlaması" gösterildi. Net sonuç yapılan araştırma ve incelemelerin ardından açıklanacak.



        OLAY YERİ İNCELEME MADEN OCAĞINDA
        Öte yandan, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri maden ocağına gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler, olay yerinin fotoğraflarını çekerek etraflıca araştırma yaptı.



        MADEN OCAĞININ BAHÇESİ TEMİZLENİYOR
        Ayrıca, madende çalışan işçiler ocağın bahçesinde bulunan kömür yığınını ortadan kaldırarak bahçede detaylı temizlik yaptı.

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        Haberler Yaşam Bartın'daki maden kazasıyla ilgili yeni gelişme: Olay yeri inceleme ekipleri bölgede
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