Başkan Erdoğan'dan e-insan Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalar! Yaz stajlarında gençlere asgari ücret

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde e-insan Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan özel sektör temsilcilerine çağrıda bulunarak " Önümüzdeki yıl ulusal staj programımızdakji stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj süresinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektörde 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırarak destek vermeleridir." dedi. Erdoğan, ayrıca "Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj programlarının 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden miktarı 2023'den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." sözleriyle de gençlere müjdeyi verdi.