Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.10.2022 14:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 14:19
    ABONE OL

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

    Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

    FETÖ’cüler Yunan’a kaçarken enselendi

    Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi yakalandı.

    Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B., N.B. ve H.B.A.'yı yakaladı.

    FETÖ'DEN DOSYALARI VAR
    Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

    PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
    Öte yandan Edirne'de dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Trendyol
    Haberler Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
        SON DAKİKA