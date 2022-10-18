Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B., N.B. ve H.B.A.'yı yakaladı.

FETÖ'DEN DOSYALARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Öte yandan Edirne'de dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.