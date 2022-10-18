Muharrem İnce 'düello' dedi! Adaylık için birbirini yiyen Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek? Önce tartışma sonra anket...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.



ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının gölgesinde bir klavye operasyonuna soyundu.



Okyanus Ötesine yaptığı seferi haklı bir zemine oturtmak için yine 'bilim ve teknoloji' maskesine sığınan Kılıçdaroğlu, paylaşımlarının alt metinlerinde İYİ Parti ve masadaki diğer ittifak ortaklarına mesaj gönderdi.