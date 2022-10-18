Muharrem İnce 'düello' dedi! Adaylık için birbirini yiyen Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek? Önce tartışma sonra anket...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.
ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının gölgesinde bir klavye operasyonuna soyundu.
Okyanus Ötesine yaptığı seferi haklı bir zemine oturtmak için yine 'bilim ve teknoloji' maskesine sığınan Kılıçdaroğlu, paylaşımlarının alt metinlerinde İYİ Parti ve masadaki diğer ittifak ortaklarına mesaj gönderdi.
Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı fiyaskonun gölgesinde İYİ Parti heyeti de ABD'ye icazet yoklayama gitti. Öte yandan Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda 'karşı aday' olabileceği CHP kulislerinde konuşulanlar arasında.
"KASIM'I BEKLEYİN, BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
Kasım ayını işaret eden CHP lideri, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." dedi.
ÖNCE TARTIŞALIM SONRA ANKET YAPTIRALIM
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı, Akşener'in 'karşı adaylık' hamlesi söylentileri ve İYİ Parti heyetinin ABD seferinin gölgesinde; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın karşısında aday olması konuşulan siyasileri televizyonda tartışmaya çağırdı.
Tartışma sonucunda yapılacak anketten lider çıkacak ismi ortak aday belirleme teklifi yapan Muharrem İnce, "Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye'nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" dedi.