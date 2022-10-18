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    • 18.10.2022 20:50
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    • 18.10.2022 21:03
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    Muharrem İnce 'düello' dedi! Adaylık için birbirini yiyen Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek? Önce tartışma sonra anket...

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masa, küçük hesaplar, adaylık çekişmeleri ve entrikalardan geçilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hüsrana dönen ABD seferi sonrası Kasım ayını işaret ederek adaylık sinyali vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir yandan da Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda 'karşı aday' olabileceği söylentileri kulislerde konuşuluyor. Yuvarlak masanın ayağını sallantıya sokan bu gelişmeler sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den çarpıcı bir çıkış geldi. Siyasilere 'düello' çağrısında bulunan İnce, "Gelin milletin karşısında canlı yayında tartışalım. Millet belirlesin adayı" dedi.

    takvim.com.tr
    İnce’den ’düello’ dedi! Kılıçdaroğlu ve Akşener...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.

    ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının gölgesinde bir klavye operasyonuna soyundu.

    Okyanus Ötesine yaptığı seferi haklı bir zemine oturtmak için yine 'bilim ve teknoloji' maskesine sığınan Kılıçdaroğlu, paylaşımlarının alt metinlerinde İYİ Parti ve masadaki diğer ittifak ortaklarına mesaj gönderdi.


    "KASIM'I BEKLEYİN, BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
    Kasım ayını işaret eden CHP lideri, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı fiyaskonun gölgesinde İYİ Parti heyeti de ABD'ye icazet yoklayama gitti. Öte yandan Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda 'karşı aday' olabileceği CHP kulislerinde konuşulanlar arasında.




    ÖNCE TARTIŞALIM SONRA ANKET YAPTIRALIM
    Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı, Akşener'in 'karşı adaylık' hamlesi söylentileri ve İYİ Parti heyetinin ABD seferinin gölgesinde; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

    İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın karşısında aday olması konuşulan siyasileri televizyonda tartışmaya çağırdı.

    Tartışma sonucunda yapılacak anketten lider çıkacak ismi ortak aday belirleme teklifi yapan Muharrem İnce, "Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye'nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" dedi.



        "CANLI YAYINA GELİN..."
        Paylaşımı sonrasında siyasilerden herhangi bir geri dönüş alamayan Memleket Partisi Genel Başkanı, yeni paylaşımında ise, "Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler siz neden istemiyorsunuz? Erdoğan'ı bu konuda eleştirmiyor muyuz? Gelin milletin karşısında canlı yayında tartışalım. Millet belirlesin adayı." ifadelerini kullandı.



        BAKALIM KİFAYETSİZ MASA NE DİYECEK
        Küçük hesaplar, adaylık çekişmeleri ve entrikaların sahne olduğu, Kılıçdaroğlu ve Akşener liderliğindeki masanın Muharrem İnce'nin TV'de düello çağrısına vereceği yanıt ise merak konusu oldu.

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