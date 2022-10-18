AK Parti, polis akademisi yerine fakülte kurulmasını öngören yasa teklifini TBMM'ye sundu

JANDARMA ASAYİŞ VAKFI'NA KANUNLA KURULMUŞ STATÜSÜ

Teklifle, Jandarma Asayiş Vakfı, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun kapsamı dışına çıkarılıyor. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfında olduğu gibi Jandarma Asayiş Vakfı da kanunla kurulmuş vakıf statüsü kazanıyor.



Jandarma Teşkilatı personelinin ödevleri, hak ve sorumlulukları ile görevlerin icrası sırasında ve görev dışı zamanlarda personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer konular İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.







İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ KURULACAK

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanacak.



Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde, lisans mezunu polis memurları ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilecek.



8 YIL MECBURİ HİZMET

İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.



Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak. Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilecek.



İç Güvenlik Fakültesi ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde ücretsiz iaşe edilecek, yatırılacak, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları devletçe karşılanacak. Polis memuru olarak eğitim görenlere ayrıca tayın bedeli ödenmeyecek.



Polis memuru olarak eğitim görenler hariç fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek.



İç Güvenlik Fakültesi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanacaklar.



İç Güvenlik Fakültesinde lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esası ile 8 yarıyıl, sınıf geçme esası ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç eğitim süresine ilave olarak 2 yarıyıl veya 1 öğretim yılı ek süre tanınacak. Bu süre sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecekler.



DENETÇİLİĞE NAKLEN ATANMA

Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 7'yi geçemeyecek.



Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Göç İdaresi Başkanlığı Denetçisi kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 7'yi geçemeyecek.

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