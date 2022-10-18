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    • Güncel
    • 18.10.2022 20:39
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    • 18.10.2022 20:40
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    Son dakika: Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

    Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

    Lübnan tezkeresi Meclis’ten geçti!

    Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!
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