Zandanshatar Gombojav'dan Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! 'Türk' adının ilk kez geçtiği en eski yazılı anıt...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Zandanshatar Gombojav'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Kabulde, Gombojav, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İlteriş Kutluk Kağan Yazıtı"nın bir kopyasını hediye etti.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından da açıklama yapıldı.
"İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı" 2022'nin ağustos ayında Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yer alan Nomgon Vadisi'ndeki ortak bilimsel arkeolojik keşif gezisi kapsamında tespit edildi.
'TÜRK' ADININ İLK KEZ GEÇTİĞİ YAZIT
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DÜNYA SÜRYANİ KATOLİK PATRİĞİNİ KABUL ETTİ
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