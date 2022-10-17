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    • Güncel
    • 17.10.2022 17:53
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    • 17.10.2022 18:01
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    Zandanshatar Gombojav'dan Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! 'Türk' adının ilk kez geçtiği en eski yazılı anıt...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Gombojav, Başkan Erdoğan'a "İlteriş Kutluk Kağan Yazıtı"nın bir kopyasını hediye etti. Söz konusu hediye "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kayıt altına alınan yazıtın birebir kopyası olma özelliğini de sahip.

    Başkan Erdoğan’a anlamı hediye!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Zandanshatar Gombojav'u kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

    Kabulde, Gombojav, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İlteriş Kutluk Kağan Yazıtı"nın bir kopyasını hediye etti.


    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından da açıklama yapıldı.

    "İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı" 2022'nin ağustos ayında Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yer alan Nomgon Vadisi'ndeki ortak bilimsel arkeolojik keşif gezisi kapsamında tespit edildi.

    'TÜRK' ADININ İLK KEZ GEÇTİĞİ YAZIT
    Hediye, "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kayıt altına alınan yazıtın birebir kopyası olma özelliğini taşıyor.



    DÜNYA SÜRYANİ KATOLİK PATRİĞİNİ KABUL ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.



        Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ile beraberindeki heyeti kabul etti.



        Basına kapalı gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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        Haberler Güncel Zandanshatar Gombojav'dan Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! 'Türk' adının ilk kez geçtiği en eski yazılı anıt...
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