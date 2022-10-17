Zandanshatar Gombojav'dan Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye! 'Türk' adının ilk kez geçtiği en eski yazılı anıt...



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından da açıklama yapıldı.



"İlteriş Kutluk Kağan Anıt Kompleksi ve Yazıtı" 2022'nin ağustos ayında Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yer alan Nomgon Vadisi'ndeki ortak bilimsel arkeolojik keşif gezisi kapsamında tespit edildi.

'TÜRK' ADININ İLK KEZ GEÇTİĞİ YAZIT

Hediye, "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kayıt altına alınan yazıtın birebir kopyası olma özelliğini taşıyor.