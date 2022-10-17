Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.10'da başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, kazaya ilişkin sunum yapması bekleniyor.
DIŞ POLİTİKA DA MASADA OLACAK
Dış politikada yaşanan gelişmeler de gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak.
Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarından terörle mücadeleye önemli başlıklar konuşulacak.
2023 SEÇİM HAZIRLIKLARI DA DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantıda seçim hazırlıkları da değerlendirilecek. AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için sahada yaptığı çalışmalar gözden geçirilecek.
Ekonomide atılacak yeni adımlar da toplantıda ele alınacak.
MKYK toplantısına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.