Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı





2023 SEÇİM HAZIRLIKLARI DA DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda seçim hazırlıkları da değerlendirilecek. AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için sahada yaptığı çalışmalar gözden geçirilecek.

Ekonomide atılacak yeni adımlar da toplantıda ele alınacak.

MKYK toplantısına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

