SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i fırçaladı! NY Times perde arkasını yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen programına katılmıştı. Erdoğan ile Miçotakis'in burada kapalı kapılar ardında tartıştığı iddia edilmişti. Erdoğan, yurda dönüş sırasında gazetecilere bu konu ile ilgili de değerlendirme yapmış, "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı." ifadelerini kullanmıştı. NYT yaşananların perde arkasını AB'li yetkililere dayandırarak aktardı. Erdoğan'ın Miçotakis'e çok sinirlendiği ve bağırdığı belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'E BAĞIRDI
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesine Türkiye-Yunanistan gerilimi damga vurdu. Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın haksız talepleri ve tacizleri ile gerilen ilişkiler toplantıyı da etkiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuşma yaparken, Miçotakis'in konuşmasının olmamasına rağmen söz aldığı öğrenilmişti.
Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan ve laf yetiştiren tavırları sonrası Başkan Erdoğan'ın çok sinirlendiği belirtildi. NYT'de yer alan yazıda Avrupalı yetkililer, Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözleri sonrası Başkan Erdoğan'ın hışmına uğradığını bildirdi. Erdoğan'ın, Miçotakis'in sözünü keserek bağırdığı belirtildi.