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    • 17.10.2022 11:03
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i fırçaladı! NY Times perde arkasını yazdı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Avrupa Siyasi Topluluğu'nda basına kapalı toplantında tartıştığı dile getirilmişti. Başkan Erdoğan da yaptığı açıklamada "Protokolü bilmeyen bir adam" açıklaması yapmıştı. ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times, o tartışmanın perde arkasını yazdı. Gazetede yazanlara göre Erdoğan, Miçotakis'e sinirlenerek bağırdı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan'dan yana tavır takınan AB yetkililerine de sinirlenerek salonu terk ettiği bildirildi.

    Erdoğan-Miçotakis tartışmasının perde arkası

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen programına katılmıştı. Erdoğan ile Miçotakis'in burada kapalı kapılar ardında tartıştığı iddia edilmişti. Erdoğan, yurda dönüş sırasında gazetecilere bu konu ile ilgili de değerlendirme yapmış, "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı." ifadelerini kullanmıştı. NYT yaşananların perde arkasını AB'li yetkililere dayandırarak aktardı. Erdoğan'ın Miçotakis'e çok sinirlendiği ve bağırdığı belirtildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'E BAĞIRDI
    Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesine Türkiye-Yunanistan gerilimi damga vurdu. Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın haksız talepleri ve tacizleri ile gerilen ilişkiler toplantıyı da etkiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuşma yaparken, Miçotakis'in konuşmasının olmamasına rağmen söz aldığı öğrenilmişti.

    Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan ve laf yetiştiren tavırları sonrası Başkan Erdoğan'ın çok sinirlendiği belirtildi. NYT'de yer alan yazıda Avrupalı yetkililer, Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözleri sonrası Başkan Erdoğan'ın hışmına uğradığını bildirdi. Erdoğan'ın, Miçotakis'in sözünü keserek bağırdığı belirtildi.

        AB YETKİLİLERİNE DE SERT SÖZLER
        Avrupalı bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkiliye göre, Erdoğan odadan çıkmadan önce Miçotakis'in Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsiz olduğunu vurguladı, Avrupa Birliği üyelerini de Yunanistan ve GKRY'nin yanında yer almakla eleştirdi.

        "BANA LAF YETİŞTİRMEYE KALKTI"
        Erdoğan, geçtiğimiz hafta, yaşananlarla ilgili kendisine soru yöneltildiğinde "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim" ifadelerini kullanmıştı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

        ''Protokol kaidelerini bilmeyen biri'' VİDEO

        PUTİN GÖRÜŞMESİ
        Sayın Putin'in doğum yıldönümü. Onu tebrik edeyim istedim hem de devam eden süreçle ilgili bizim arabuluculuğumuza teşekkür etti. Ayrıca ikili ilişkilerimize yönelik 3-4 gün içerisinde etraflıca görüşme yapabilirsek iyi olur. Asya görüşmelerine Sayın Putin'in de gelme durumu olursa gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna açısından görüşmelerimiz olabilir. Orada bir mutabakatımız oldu. Gerek telefon gerek Asya bir temasımız olacak.

            MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA İDDİASI
            Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada programda olmamasına rağmen konuşması, ben konuşmamı yaptım masama geçtim. O da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı.

            ABD İLE F16 GÖRÜŞMELERİ
            Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i fırçaladı! NY Times perde arkasını yazdı
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