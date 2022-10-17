SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i fırçaladı! NY Times perde arkasını yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen programına katılmıştı. Erdoğan ile Miçotakis'in burada kapalı kapılar ardında tartıştığı iddia edilmişti. Erdoğan, yurda dönüş sırasında gazetecilere bu konu ile ilgili de değerlendirme yapmış, "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı." ifadelerini kullanmıştı. NYT yaşananların perde arkasını AB'li yetkililere dayandırarak aktardı. Erdoğan'ın Miçotakis'e çok sinirlendiği ve bağırdığı belirtildi.