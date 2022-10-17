Son dakika: Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyor! 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
ASLAN PAY EĞİTİME AYRILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni açıkladı.
2022 yılı bütçesi temmuz ayında yürürlüğe giren ek bütçe ile revize edildi. Ek bütçe dahil tutarlar üzerinden yapılan karşılaştırmaya göre, 2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri yüzde 57.8 oranında artışla 2 trilyon 831.5 milyar liradan 4 trilyon 469.6 milyar liraya, bütçe gelirleri ise yüzde 49 oranında artışla 2 trilyon 553.1 milyardan 3 trilyon 810.1 milyar liraya yükselecek. 2022 yılında 278.4 milyar lira öngörülen bütçe açığı ise yüzde 137 oranında artışla gelecek yıl 659.5 milyar lira olacak.
Oktay'ın aktardığı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin detayları şöyle:
2023 yılı bütçesi hazırlıkları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon direktifleriyle; Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümü; tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır.
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazırdır.
2023 yılı bütçesi; AK Parti hükümetlerinin 21'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından hazırlanan 5'inci bütçenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi, Türkiye yüzyılının bir kilometre taşı olacaktır.
100'üncü yılın bütçesi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır.
2023 bütçe kanun teklifimizi vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak şekilde adil ve sosyal bir anlayışla hazırladık.
Aynı zamanda bütçenin program dağılımına baktığımızda; inovasyonun, teknolojinin ve durmadan ilerleyen Türkiye'nin bütçesi olduğunu görüyoruz.
Sosyal bir yapıya sahip olan bütçe teklifimiz; toplumun tüm kesimlerine hitap eden, sahip çıkan programlar, destekler ve ödenekler barındırmaktadır.
Emeğin, refahın, istikrarın ve oyun kurucu Türkiye'nin bütçesi olan bu teklifin Türkiye yüzyılının sıçrama zemini olacağı inancıyla; insanımızın işini, aşını ve geleceğini güvence altına almaya devam edeceğiz.
Hâlihazırda büyüme oranlarımızdan ihracat ve istihdam rekorlarına kadar pek çok gösterge, Türkiye'nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır.
2022 yılının ilk yarısı itibariyle canlı iç ve dış talebe bağlı olarak, sanayi sektörü öncülüğünde güçlü büyüme sürecimiz devam etmektedir.
Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya rağmen yıl genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.