Türkiye ve ABD arasında kritik temas! Çok net Ege ve Akdeniz mesajı: Meşru hak ve çıkarlarımızı korumakta tereddüt etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayi ve enerji alanında iş birliği, Ukrayna'daki savaş, Ege ve Akdeniz ile diğer bölgesel konular ele alındı.

F-16 SÜRECİ

F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması konusunda Türkiye'nin beklentilerinin dile getirildiği görüşmede, ABD yönetiminin bu süreçteki desteğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna'daki savaşın derinleşmesi ve şiddetinin artmasından duyulan endişenin aktarıldığı görüşmede, bu savaşın küresel barış ve istikrar, ekonomi, enerji ile gıda güvenliği alanlarında oluşturduğu tahribatın hafifletilmesi için her türlü diplomatik çabanın önem arz ettiğinin altı çizildi.

Görüşmede, Türkiye'nin bu süreçte tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılması dahil diplomatik çözüm girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

EGE VE AKDENİZ MESAJI: HAK VE ÇIKARLARIMIZ İÇİN TEREDDÜT GÖSTERMEYİZ

Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği kaydedilen görüşmede, Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine ve tahrik edici söylemlerine son vermesi gerektiği vurgulandı.