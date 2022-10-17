Meclis'te gündem KYK borçları! Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.
Haftalık çalışmasına 18 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.
MADEN KAZASI TBMM'NİN GÜNDEMİNDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aynı gün, Amasra'da maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclisi bilgilendirecek.
Genel Kurulda daha sonra Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
Teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.
ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE YENİ DÜZENLEME
Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.