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    • 17.10.2022 09:25
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    • 17.10.2022 09:29
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    Meclis'te gündem KYK borçları! Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor

    Meclis önemli konuların ele alınacağı yoğun bir haftaya giriyor. TBMM Genel Kurulunda, TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis'i maden kazasıyla ilgili bilgilendirecek. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK borçlarında faizin silinmesi konusu da komisyonda olacak.

    Meclis’te gündem KYK borçları

    Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.

    Haftalık çalışmasına 18 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

    MADEN KAZASI TBMM'NİN GÜNDEMİNDE
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aynı gün, Amasra'da maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclisi bilgilendirecek.

    Genel Kurulda daha sonra Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

    Teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

    ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE YENİ DÜZENLEME
    Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

    Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

        "ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNİN FAİZSİZ GERİ ÖDENMESİ" KOMİSYONDA
        Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün toplanarak, sicil affı, küçük tutarlı alacakların icra takiplerinin sonlandırılması, öğrenim ve katkı kredilerinin faizsiz geri ödenmesi, çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği ile nakit ödenen yemek bedeli için vergi muafiyeti, varlık yönetim şirketlerince takip edilen alacakların Hazinece ödenmesi, COVID-19 salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle verilen idari para cezalarının kaldırılmasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, perşembe günü toplanacak. Komisyonda, Silivri Ceza İnfaz Kurumları ile Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporları ele alınacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN, GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK
        TBMM'de, siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba saat 11.45'te AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşacak.

        Erdoğan, toplantıda, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takacak.

        Öte yandan, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

        KYK BORÇLARI NASIL SİLİNECEK?
        Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yönteminin değiştirilmesiyle 1 milyon 418 bin genç nefes alırken, uygulamanın ayrıntıları da netleşti.

        Faizler nedeniyle anaparası üç dört katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

        Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

        Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

            ALDIĞI KREDİ KADAR ÖDEME
            Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.

            Bugün itibariyle 1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.

            KYK BORCU ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
            Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

            Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak.

            Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

            Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi durumunda, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

            Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

            SÜRESİNDE ÖDEMEYE DİKKAT
            Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.

            Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aktarılacak.

            Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

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            Haberler Güncel Meclis'te gündem KYK borçları! Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor
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