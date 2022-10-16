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    • 16.10.2022 21:22
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    Türkiye'den Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in skandal paylaşımına sert tepki

    Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in Türkiye’yi suçlayan skandal paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı “Yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye’de olmuş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz” derken İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’den Yunan bakanın skandal paylaşımına sert tepki

    Türkiye'ye yönelik kışkırtmalarına hız veren Yunanistan yönetimi, bu kez de Türkiye'ye iftira attı.

    Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis skandal bir paylaşıma imza attı. Mitarakis sosyal medya hesabında, Yunan güvenlik güçleri tarafından soyulup sınırda ölüme terk edilen göçmenlere ait bir fotoğraf paylaştı. Ancak Yunan Bakan, göçmenlere zulmeden tarafın Türkiye olduğunu öne sürdü.

    Yunanistan'ın asılsız iddialarına ve Bakan'ın Türkiye'yi suçlayan paylaşımına yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sert tepki gösterdi.

    Çataklı, "Yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye'de olmuş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz" dedi.

    Atina yönetimi, geçtiğimiz günlerde de, 2019 yılında çekilen görüntüler üzerinden Türkiye'yi suçlamış,Türkiye'nin mültecileri geri ittiğini, botlarını batırmaya çalıştığını iddia etmişti.

    Türkiye, Yunanistan'ın provokasyonunu olayın görüntüleriyle yanıt vererek çürütmüştü.

    FRONTEX İLE SUÇ ORTAKLIĞI

    Öte yandan skandal suçlamaya İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Altun, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Twitter'dan Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımlar üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        "Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış" ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti:

        "Yunanistan, bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasbedip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayımlarken, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir. Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz."
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