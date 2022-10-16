Türkiye'den Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in skandal paylaşımına sert tepki

Türkiye'ye yönelik kışkırtmalarına hız veren Yunanistan yönetimi, bu kez de Türkiye'ye iftira attı.
Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis skandal bir paylaşıma imza attı. Mitarakis sosyal medya hesabında, Yunan güvenlik güçleri tarafından soyulup sınırda ölüme terk edilen göçmenlere ait bir fotoğraf paylaştı. Ancak Yunan Bakan, göçmenlere zulmeden tarafın Türkiye olduğunu öne sürdü.
Yunanistan'ın asılsız iddialarına ve Bakan'ın Türkiye'yi suçlayan paylaşımına yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sert tepki gösterdi.
Çataklı, "Yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye'de olmuş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz" dedi.
Atina yönetimi, geçtiğimiz günlerde de, 2019 yılında çekilen görüntüler üzerinden Türkiye'yi suçlamış,Türkiye'nin mültecileri geri ittiğini, botlarını batırmaya çalıştığını iddia etmişti.
Türkiye, Yunanistan'ın provokasyonunu olayın görüntüleriyle yanıt vererek çürütmüştü.
FRONTEX İLE SUÇ ORTAKLIĞI
Öte yandan skandal suçlamaya İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Altun, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Twitter'dan Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımlar üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.