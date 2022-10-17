Pastırma sıcakları hangi ay başlar, kaç gün sürer 2022? Pastırma yazı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Ekim ayının ortaları yaşanırken havalar da serinlemeye başladı ve tüm illerden vatandaşlar Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Sorularına yanıt arar oldu. Her yıl tam kış geldi havalar soğudu diye düşünülürken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak vatandaşları şaşırtıyor. Pastırma yazı olarak adlandırılan bu günler 2022 yılında ne zaman yaşanacak? Pastırma sıcaklıkları ne kadar olur, kaç gün sürer? İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde!