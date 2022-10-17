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    • 17.10.2022 09:38
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    • 17.10.2022 09:38
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    Pastırma sıcakları hangi ay başlar, kaç gün sürer 2022? Pastırma yazı ne zaman, hangi gün başlıyor?

    Sonbahar günleri yaşanırken serin havalar kendisini hissettirmeye başladı ve özellikle sıcak havaları seven vatandaşlar umutlarını pastırma sıcaklarına bağladı. Ülkemizde bu şekilde adlandırılan pastırma yazı hangi tarihte yaşanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Pastırma yazı ne zaman, hangi gün başlıyor 2022?

    Ekim ayının ortaları yaşanırken havalar da serinlemeye başladı ve tüm illerden vatandaşlar Pastırma yazı ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? Sorularına yanıt arar oldu. Her yıl tam kış geldi havalar soğudu diye düşünülürken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak vatandaşları şaşırtıyor. Pastırma yazı olarak adlandırılan bu günler 2022 yılında ne zaman yaşanacak? Pastırma sıcaklıkları ne kadar olur, kaç gün sürer? İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde!

    2022 PASTIRMA YAZI NEDİR?

    Halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılan pastırma sıcakları havaların soğuduğu döneme geçişin yaşandığı Kasım ayında yaşanan mevsimsiz sıcakları ifade etmek için kullanılır. Pastırma Yazı, takvimlerde 11-26 Kasım, halk takvimlerinde ise 1-30 Kasım arası yaşanan mevsimsiz yüksek sıcaklar olarak biliniyor.

    Halkın kış mevsiminin başlangıcı olan kasım ayını kapsayacak şekilde tanımladığı Pastırma Yazı soğuk döneme doğru geçişte ani sıcak hava baskınlarını ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda halk arasında yazdan kalma günleri olarak tabir edilen sıcak günlerdir.

        2022 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR, NE KADAR SÜRER?

        2022 yılında pastırma sıcaklarının kasım ayının ikinci haftası yaşanması bekleniyor.

        Takvime göre, 11 Kasım olarak ifade edilen pastırma sıcakları yaklaşık olarak 15 ila 30 gün sürer.
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        Haberler Güncel Pastırma sıcakları hangi ay başlar, kaç gün sürer 2022? Pastırma yazı ne zaman, hangi gün başlıyor?
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