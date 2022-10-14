İstanbulluya nefes olacak! Zeytinburnu Millet Bahçesi açıldı: 20 yıllık hayal gerçek oldu
Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. 3 bin metrekarelik alana kurulan bahçede, çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesis yer alıyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Neredeyse 20 yıl, bu alanı Zeytinburnu için bir nefes, sosyalleşme, bir araya gelme alanı haline nasıl getirebiliriz diye düşünüyorduk." açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan alan, millet bahçesi olarak düzenlendi.
Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulan, 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün yapıldı.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı açıklamada, millet bahçesinin bulunduğu alanın 1950'lerden itibaren 2020'ye kadar askeri lojman olarak kullanıldığını, daha sonra buradaki lojmanlarda ikamet eden askeri personellerin, TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yeni konutlarına taşındığını söyledi.
Mart 2020'de askeri lojmanların yıkıldığını, aynı yılın temmuz ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla millet bahçesinin temelinin atıldığını anımsatan Arısoy, buranın yapımını TOKİ'nin üstlendiğini, tamamlanmasından sonra bahçenin işletim ile bakım ve onarım sorumluluğunu belediyenin yaptığını belirtti.
20 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
Arısoy, Millet bahçesinin Zeytinburnu'nun tam ortasında yer aldığını, etrafında kaymakamlık, kültür merkezi, emniyet müdürlüğü ile 15 Temmuz Meydanı gibi kentsel alanların ve kamu kurumlarının olduğunu aktadı.