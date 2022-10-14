İstanbulluya nefes olacak! Zeytinburnu Millet Bahçesi açıldı: 20 yıllık hayal gerçek oldu

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaptığı açıklamada, millet bahçesinin bulunduğu alanın 1950'lerden itibaren 2020'ye kadar askeri lojman olarak kullanıldığını, daha sonra buradaki lojmanlarda ikamet eden askeri personellerin, TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yeni konutlarına taşındığını söyledi.