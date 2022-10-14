Karamollaoğlu'na rakip! Adaylığını açıklayan Mete Gündoğan'dan dikkat çeken 'Asiltürk' sözleri

Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
KARAMOLLAOĞLU'NA RAKİP
30 Ekim'de olağan büyük kongresini yapacak olan Saadet Partisi'nde mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı.
Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Gündoğan, paylaşımında, "Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa adayım. Hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.
GENEL BAŞKANLIĞIMI İSTİYORDU
Prof. Dr. Mete Gündoğan, katıldığı bir programda, parti tabanında kendisine yönelik ilgi olduğunu belirterek, "Oğuzhan Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem" diye konuşmuştu.
Gündoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
Ben Saadet Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi olduğum için arkadaşlarla bağlarım devam ediyor. Herhangi bir ile gittiğim zaman gerek benim tanıdığım arkadaşları aradığımda gerekse oradaki arkadaşlar denk geldiğinde illa oturup sohbet ediyoruz. Ben orada sıcak olarak görüyorum ilgiyi alakayı. Ama bunu bütün Milli Görüşçülerde görüyorum.