Karamollaoğlu'na rakip! Adaylığını açıklayan Mete Gündoğan'dan dikkat çeken 'Asiltürk' sözleri

Bu bütün Milli Görüşçülerin Saadet Partisi'nin tabanını oluşturduğu anlamına gelmiyor. Mesela gittiğimiz yerde geçmişte beraber siyaset yaptığımız ama şu an AK Parti'de olan arkadaşları da görüyorum, yahut Yeniden Refah Partisi'nde olan arkadaşları da görüyorum. Yani Milli Görüş Erbakan Hoca'nın vefatından sonra öyle bir yere geldi ki bütün partilerde bir şekilde tabanı oluştu. Çoktur, azdır; sevenleri, takip edenleri var.

ASİLTÜRK'TEN KONGRE ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmiş ve Külliye'de ağırlamıştı. Asiltürk görüşmelerin ardından kongre çağrısınde bulunurken, Karamollaoğlu yönetimi çağrıya karşılık vermemişti. 1 Ekim 2021 tarihinde vefat etmişti.