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    • 14.10.2022 14:13
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    • 14.10.2022 14:29
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    Karamollaoğlu'na rakip! Adaylığını açıklayan Mete Gündoğan'dan dikkat çeken 'Asiltürk' sözleri

    Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Gündoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün kendisinin genel başkanlığını istediği belirterek, "Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem" diye konuşmuştu. Asiltürk vefatından önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la birkaç kez bir araya gelmiş, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilmişti. Genel Başkan değişikliği durumunda 6'lı masada yer alan Saadet Partisi'nin hangi hamleleri yapacağı merak konusu.

    Karamollaoğlu’na rakip çıktı

    Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

    KARAMOLLAOĞLU'NA RAKİP
    30 Ekim'de olağan büyük kongresini yapacak olan Saadet Partisi'nde mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı.

    Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

    Gündoğan, paylaşımında, "Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa adayım. Hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

    GENEL BAŞKANLIĞIMI İSTİYORDU
    Prof. Dr. Mete Gündoğan, katıldığı bir programda, parti tabanında kendisine yönelik ilgi olduğunu belirterek, "Oğuzhan Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem" diye konuşmuştu.

    Gündoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
    Ben Saadet Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi olduğum için arkadaşlarla bağlarım devam ediyor. Herhangi bir ile gittiğim zaman gerek benim tanıdığım arkadaşları aradığımda gerekse oradaki arkadaşlar denk geldiğinde illa oturup sohbet ediyoruz. Ben orada sıcak olarak görüyorum ilgiyi alakayı. Ama bunu bütün Milli Görüşçülerde görüyorum.

        Bu bütün Milli Görüşçülerin Saadet Partisi'nin tabanını oluşturduğu anlamına gelmiyor. Mesela gittiğimiz yerde geçmişte beraber siyaset yaptığımız ama şu an AK Parti'de olan arkadaşları da görüyorum, yahut Yeniden Refah Partisi'nde olan arkadaşları da görüyorum. Yani Milli Görüş Erbakan Hoca'nın vefatından sonra öyle bir yere geldi ki bütün partilerde bir şekilde tabanı oluştu. Çoktur, azdır; sevenleri, takip edenleri var.

        ASİLTÜRK'TEN KONGRE ÇAĞRISI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmiş ve Külliye'de ağırlamıştı. Asiltürk görüşmelerin ardından kongre çağrısınde bulunurken, Karamollaoğlu yönetimi çağrıya karşılık vermemişti. 1 Ekim 2021 tarihinde vefat etmişti.

        PROF. DR. METE GÜNDOĞAN KİMDİR?
        Mete Gündoğan, 1963 Balıkesir – Dursunbey doğumludur. İlköğretim ve Lise tahsilini Ayvalık ilçesinde tamamladı.

        Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Lisans çalışmasını bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. Tez aşamasında British Council'den kazanmış olduğu bursu değerlendirmek üzere İngiltere'ye gitti. Cranfield Teknoloji Enstitüsü'nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (1990) çalışmalarını tamamladı.

        Doktora'sını (1995) yine İngiltere'de, Cranfield Üniversitesi Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yaptı.

        Doçentliğini 2000 yılında aldı. Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi (yarı zamanlı), Polis Akademisi (yarı zamanlı) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi'nde çalıştı.

        Akademik çalışmalarının yanı sıra Dr.Gündoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma ve Geliştirme Planlaması Müdürlüğü'nde araştırma mühendisi ve bir müddet de müdür olarak görev aldı.

        Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Bilim ve Teknoloji Sektörü uzmanı, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'nde müşavir görevlerinde bulundu.

        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açılan 20nci Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu tamamladı. Çeşitli sanayi çalışmaları ve tecrübeleri çerçevesinde, Akıncı F-16 Uçak Fabrikası'nda (TAI) Kalite Teminat Sistemleri Başmühendisi olarak çalıştı.

            Avrupa Ford Motor Fabrikalarında (Köln-Almanya, Genk-Belçika, Valencia-İspanya, Bordeaux-Fransa ve Dagenham-İngiltere) "Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi" projesinde mühendis olarak çalıştı.

            Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık da yapan Dr. Gündoğan, Balkanlarda ve ülkemizde özelleştirmeden alınan birçok fabrikanın devreye alınması projelerini gerçekleştirdi.

            Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Gündoğan İngilizce ve Fransızcanın yanısıra kısıtlı derecelerde Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça bilmektedir.

            Uluslar arası ve ulusal düzeyde birçok yayını bulunan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın akademik ilgi alanları:
            Sistem Analizi ve Tasarımı, Üretim Yönetimi Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrolü, Teknoloji Yönetimi, Kalite Teminatı, Toplam Kalite Yönetimi, Bakım / Onarım Planlaması ve Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet Analizleri ve Muhasebesi ve Ekonomi (Mikro ve Makro)'dir.

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            Haberler Güncel Karamollaoğlu'na rakip! Adaylığını açıklayan Mete Gündoğan'dan dikkat çeken 'Asiltürk' sözleri
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