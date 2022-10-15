Bartın Amasra'daki maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara sosyal yardım: Bakan Yanık detayları duyurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan madende bulunan patlamada 41 emekçi yaşamını yitirdi. Facianın ardından devlet tüm imkanlarını seferber etti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden maden kazasında şehit olan ve yaralanan işçilerin ailelerine sosyal yardım yapılacağını duyurdu.





"NAKİT DESTEĞİNDE BULUNACAĞIZ"

Bartın'da meydana gelen maden kazasının ardından tüm desteklerin sağlandığını belirten Bakan Yanık, "Maden şehitlerimizin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlarımıza 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunacağız" açıklamasını yaptı.



123 PSİKOSOSYAL DESTEK UZMANI DEVREDE

Bakan Yanık ayrıca 123 psikososyal destek uzmanı ve 3 mobil sosyal hizmet aracıyla bölgede faaliyet gösterileceğini söyledi.

İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşım;



