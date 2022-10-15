Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2022 23:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2022 23:42
    ABONE OL

    Bartın Amasra'daki maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara sosyal yardım: Bakan Yanık detayları duyurdu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bartın Amasra'da meydana gelen maden kazasında şehit olan 41 emekçinin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin lira sosyal yardım yapılacağını açıkladı.

    Maden şehitlerinin ailelerine sosyal yardım

    Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan madende bulunan patlamada 41 emekçi yaşamını yitirdi. Facianın ardından devlet tüm imkanlarını seferber etti.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden maden kazasında şehit olan ve yaralanan işçilerin ailelerine sosyal yardım yapılacağını duyurdu.

    "NAKİT DESTEĞİNDE BULUNACAĞIZ"
    Bartın'da meydana gelen maden kazasının ardından tüm desteklerin sağlandığını belirten Bakan Yanık, "Maden şehitlerimizin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlarımıza 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunacağız" açıklamasını yaptı.

    123 PSİKOSOSYAL DESTEK UZMANI DEVREDE
    Bakan Yanık ayrıca 123 psikososyal destek uzmanı ve 3 mobil sosyal hizmet aracıyla bölgede faaliyet gösterileceğini söyledi.

    İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşım;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Environment
    Haberler Güncel Bartın Amasra'daki maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara sosyal yardım: Bakan Yanık detayları duyurdu
        SON DAKİKA