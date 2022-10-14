Diyarbakır'da boru hatlarından petrol çalan 10 zanlı tutuklandı

Özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine 2 aylık teknik ve fizik takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığı tespit edilmiş, şüphelilerin ham petrolü çalarken kullandıkları yöntemler de deşifre edilmişti.