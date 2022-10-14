Türkiye'de gaz merkezi nereye kurulacak, hangi ilimizde olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye Avrupa'nın doğalgaz merkezi mi olacak?

Başkan Erdoğan Kazakistan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SORU: (Nermin Yurteri) Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmeniz oldu. Putin, 'Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurulabilir' dedi. "Gaz tedarikinde Türkiye, Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir güzergah" açıklamasında bulundu. Gazprom yöneticilerinden de bazı açıklamalar geldi, "gaz ticaret merkezi Türkiye ile AB sınırı olabilir, oraya kurulabilir." dediler. Türkiye'nin böyle bir projeye bakışı nasıl olur? Kimi uzmanlar projenin "barış vanası" olabileceğine dair görüşler belirtmeye başladılar. Ukrayna'daki bu çatışmaların sona ermesinde ve daha istikrarlı bir bölge siyaseti inşa edilmesine böyle bir şeyin katkısı olabilir mi? Bir de son dönemde Putin, Türk Akımı'nın güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Hakikaten böyle bir endişe var mı, Türkiye'nin önlemleri neler?



Başkan Erdoğan: İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak.