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    • 14.10.2022 12:16
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    Türkiye'de gaz merkezi nereye kurulacak, hangi ilimizde olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye Avrupa'nın doğalgaz merkezi mi olacak?

    Başkan Erdoğan Kazakistan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin'in "Avrupa için Türkiye'de gaz merkezi kurulabilir" açıklama hakkında bilgi veren Erdoğan, bu iş için en uygun yerin neresi olduğunu açıkladı. Peki, Türkiye'de gaz merkezi nereye kurulacak, hangi ilimizde olacak? Türkiye Avrupa'nın doğalgaz merkezi mi olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye’de gaz merkezi nereye kurulacak, hangi ilimizde olacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Astana şehrinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya verilecek doğalgazda merkez ülkenin Türkiye olmasıyla ilgili görüşüne yanıt verdi.

    Türkiye'de gaz merkezi nereye kurulacak, hangi ilimizde olacak?

    Erdoğan konuyla ilgili olarak Putin ile birlikte gerekli talimatları verdiğini ifade ederken, proje ile ilgili en önemli konumun Trakya olduğunu söyledi. Erdoğan Yunanistan'ın Ege'de devam eden provokasyonları ile ilgili de net konuştu. "Biz uyarılarımızı yapıyoruz" diyen Erdoğan, "Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Onlar düşünsün" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan Kazakistan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    SORU: (Nermin Yurteri) Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmeniz oldu. Putin, 'Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurulabilir' dedi. "Gaz tedarikinde Türkiye, Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir güzergah" açıklamasında bulundu. Gazprom yöneticilerinden de bazı açıklamalar geldi, "gaz ticaret merkezi Türkiye ile AB sınırı olabilir, oraya kurulabilir." dediler. Türkiye'nin böyle bir projeye bakışı nasıl olur? Kimi uzmanlar projenin "barış vanası" olabileceğine dair görüşler belirtmeye başladılar. Ukrayna'daki bu çatışmaların sona ermesinde ve daha istikrarlı bir bölge siyaseti inşa edilmesine böyle bir şeyin katkısı olabilir mi? Bir de son dönemde Putin, Türk Akımı'nın güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Hakikaten böyle bir endişe var mı, Türkiye'nin önlemleri neler?

    Başkan Erdoğan: İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak.

        Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

        'Putin, Türkiye'yi Gaz Merkezi Yapmak İçin Teklif Verdi'

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki kritik görüşmelerine bir yenisini de Astana'da ekledi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan'ın Astana kentindeki zirvede bir araya geldi. İki lider, tahıl koridoru, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel konular ve enerji gelişmelerini gerçekleştirdikleri baş başa görüşmede ele aldı.

        Kritik zirve dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası alanda pek çok haber ajansı, iki liderin de açıklamalarını acil koduyla duyurdu.

        New York Times, bu gelişmeyi 'Putin, Türkiye'yi Gaz Merkezi Yapmak İçin Teklif Verdi' başlığı ile duyururken, haberde Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle tahıl ve gübre sevkiyatı krizinin çözüldüğüne vurgu yapıldı.

        Al Jazeera ise Putin'in Türkiye formülünden bahsederek, "Rusya lideri, Türkiye'nin Kuzey Akım boru hattı hasarının ardından gazı Avrupa Birliği (AB)'ye yönlendirebilemek için en iyi yolu sunduğunu ifade etti" sözlerine yer verdi.

        Yunan gazetesi Kathimerini ise Putin'in "Türkiye, AB'ye gaz taşımacılığında en güvenli yol" dediğini kaydetti. Aynı zamanda haberde Putin'in Türkiye'yi dünyanın en büyük doğal gaz merkezi yapmak istediğini söylediğine dikkat çekildi.

        Voice of America da iki tarihi zirveden bahsderek iki liderin son 3 ayda 4 kere görüştüklerini dile getirdi. Haberde, "Erdoğan, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına girmesine izin veren Birleşmiş Milletler (BM) aracılığındaki anlaşmayı daha da güçlendirmek istediğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

        Reuters ise Avrupa'daki gaz krizinnden bahsederek Putin'in Türkiye'yi 'gaz merkezi' ilan ettiğini söyledi.

        Fox News ise Rusya lider Putin'in Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirme teklifini ikiye katladığını ifade etti.
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        Haberler Güncel Türkiye'de gaz merkezi nereye kurulacak, hangi ilimizde olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye Avrupa'nın doğalgaz merkezi mi olacak?
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