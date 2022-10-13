Putin'in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!
Rus gazına bağımlı olan Avrupa sert bir kışa hazırlanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir açıklama geldi. Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir Doğal Gaz merkezi kurulabilir' dedi. Putin'in söz konusu açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa ise en sert kışa hazırlanıyor. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Rus liderden dikkat çeken bir Türkiye önerisi geldi.
Uluslararası Haber ajanlarının 'acil' kodu ile abonelerine geçtiği 'Türkiye formülü' dünya basınında geniş yer buldu.
AVRUPA'YA 'TÜRKİYE' ALTERNATİFİ
Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı' şeklinde okurlarına duyurdu.
'Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor' yorumunda bulunan Bloomberg, Putin'in açıklamasının ardından Gazprom CEO'sunun 'Akış yönlendirmesi bir Türk gaz merkezi oluşturabilir' sözünü öne çıkardı.