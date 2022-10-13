Putin’in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa ise en sert kışa hazırlanıyor. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Rus liderden dikkat çeken bir Türkiye önerisi geldi.