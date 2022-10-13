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Haberler Dünya Putin'in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!

Putin'in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!

Rus gazına bağımlı olan Avrupa sert bir kışa hazırlanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir açıklama geldi. Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir Doğal Gaz merkezi kurulabilir' dedi. Putin'in söz konusu açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü.

13.10.2022 09:34 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:34
Putin’in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa ise en sert kışa hazırlanıyor. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Rus liderden dikkat çeken bir Türkiye önerisi geldi.

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Putin’in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!

Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir Doğal Gaz merkezi kurulabilir' dedi.

Rusya'nın, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirten Putin, 'top onların sahasında' dedi.

Putin’in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!

Uluslararası Haber ajanlarının 'acil' kodu ile abonelerine geçtiği 'Türkiye formülü' dünya basınında geniş yer buldu.

Putin’in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!

AVRUPA'YA 'TÜRKİYE' ALTERNATİFİ

Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı' şeklinde okurlarına duyurdu.

'Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor' yorumunda bulunan Bloomberg, Putin'in açıklamasının ardından Gazprom CEO'sunun 'Akış yönlendirmesi bir Türk gaz merkezi oluşturabilir' sözünü öne çıkardı.

Putin’in doğal gazda Türkiye formülü dünya basınında!

'TÜRKİYE PUTİN'İN ÖNERİSİNİ DEĞERLENDİRECEK'

Rus liderin teklifine Türkiye'den ilk yanıtın Enerji Bakanı Dönmez'den geldiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin Putin'in önerisini değerlendireceğini yazdı.

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