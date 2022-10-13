CHP'li Seferihisar Belediyesi asırlık ağaçları kökünden kesti! 'Ağaçlar kurudu' yalanını fotoğraflar ortaya çıkardı

İzmir Seferihisar Sakızağacı Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yetkilileri yaşanan durumu bilgi edinme kanunu kapsamında Seferihisar Belediyesi'ne sordu.
Belediyeden gelen cevapta, "Belirtilen adreste kesilen ağaçlar kurumuş olduğu ve yeni açılan yol güzergahında kaldığı için kesilmiştir" şeklinde cevap verildi. Olay yerinden çekilen fotoğraflarda ise ağaç köklerinin canlı olması dikkat çekti.
Bölge sakinlerinden Niyazi Yemişçi (58), "Yazın bu bölgede yaşayan insanlar kesilen ağaçların gölgesinde piknik yapardı. Kuruyan bir tane bile ağaç yoktu. 30'a yakın ağacı yol için acımadan kestiler" dedi.