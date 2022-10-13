CHP'li Seferihisar Belediyesi asırlık ağaçları kökünden kesti! 'Ağaçlar kurudu' yalanını fotoğraflar ortaya çıkardı

Seferihisar Belediyesi 30'a yakın ağacı yol için acımadan kesti. Herkes bu manzarayı görünce çok üzüldü. İçimiz sızladı. Etrafta o kadar boş arazi varken yolu başka bir yerden de geçirebilirlerdi. Şimdi açılan yolun etrafından villalar yükseliyor" dedi.

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