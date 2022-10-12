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    • Güncel
    • 12.10.2022 22:30
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    • 12.10.2022 22:30
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    Skandalları bitmek bilmiyor! Fatih'te İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurarak saldırdı

    İstanbul'da toplu taşımalardaki aksaklıklar, kazalar ve skandallar gündemden düşmüyor. Son olarak Fatih'te, İETT otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuya yumruklar savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İETT şoförü yolcuya yumruklarla saldırdı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'de her gün bir skandal yaşanıyor.

    İETT otobüsleri arızalar ve kazalarla gündem düşmezken son olarak bir İETT şoförü yolcuya saldırdı.

    Olay, öğlen saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu.

    "GÖRMÜYOR MUSUN" DİYE YOLCUYA ÇIKIŞTI
    Şoförün "görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.



    KAYIT ALINDIĞINI GÖRÜNCE ÜZERİNE YÜRÜDÜ
    Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü.



    YUMRUKLAR SAVURDU
    Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti.

    Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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    Haberler Güncel Skandalları bitmek bilmiyor! Fatih'te İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurarak saldırdı
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