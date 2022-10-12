Skandalları bitmek bilmiyor! Fatih'te İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurarak saldırdı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'de her gün bir skandal yaşanıyor.



İETT otobüsleri arızalar ve kazalarla gündem düşmezken son olarak bir İETT şoförü yolcuya saldırdı.



Olay, öğlen saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu.



"GÖRMÜYOR MUSUN" DİYE YOLCUYA ÇIKIŞTI

Şoförün "görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.