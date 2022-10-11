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    • 11.10.2022 10:46
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    MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. MHP lideri konuyla ilgili olarak "Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır." dedi.

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...

    İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
    Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilemez. Uçurum kenarında sahte pehlivanlık pozu verilerek siyaset yapılamaz. CHP Genel Başkanı, Türkiye'yi barıştıracağım diyor, helalleşme ile geçmişi değil, geleceği kurtaracağını belirtiyor. Türkiye'nin barışması için küslüğüm hakimiyeti lazım değil mi, peki bu küslük nerede? Kılıçdaroğlu'nun görüp de bizim göremediğimiz bu küsler nereye saklanmıştır? Kılıçdaroğlu'nun durumu aynen şöyledir: Tatsız aşa tuz neylesin, akılsın başa söz neylesin.

    Türkiye barış ve huzurun gıpta edilen ülkesidir. Türkiye küs değildir. Tam tersini iddia eden Kılıçdaroğlu ve çıkarcı ortakları müfteriler koalisyonudur. Kılıçdaroğlu'na tavsiye ediyorum, diken olup ayağa batıncaya kadar, gül ol da yakaya takıl.

    Ayrıntılar geliyor...

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