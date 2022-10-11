HDP'li vekillerden darp tiyatrosu: Kendilerini yere atıp paylaşım yaptılar!



Bunun üzerine grup ile yürüyüşe müdahale eden polis arasında arbede yaşandı. Olay sonrası HDP'li vekiller sosyal medya hesaplarından "polis bizi darp etti" diyerek paylaşımda bulunmaya başladılar. HDP'li vekillerin tiyatrosunu ise Hakkâri Valiliği ifşa etti.