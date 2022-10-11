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    • 11.10.2022 07:21
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    CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı

    Son dakika haberi! Daha önce kiraz bahçesine kaçak villa yaptığı ortaya çıkan an CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, şimdi de kayınbiraderi Kemal Orhan’ı belediyede işe aldı.

    CHP’li Karakayalı’dan akraba kıyağı!

    Her fırsatta, "Kemalpaşa'da kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğim" diyen ancak kendisi kaçak villa yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yeni bir skandala daha imza attı. Karakayalı'nın, kayınbiraderi Kemal Orhan'ı, "Başkanlık oluru" ile belediyede sözleşmeli memur olarak ve teknisyen kadrosunda işe başlattığı ortaya çıktı. Orhan'ın maaşının komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.



    AKRABALARINI DOLDURDULAR
    AK Parti Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Mustafa Baş, CHP'nin her fırsatta AK Parti'yi "Liyakat" üzerinden eleştirdiğini belirterek, "Olsa liyakate ihtiyacı olan CHP'nin kendisi. Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sadece kayınbiraderini değil, diğer akrabalarını da belediyeye doldurdu" şeklinde konuştu.



    BAHÇEYE VİLLA DİKMİŞTİ
    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı olan kiraz bahçesine, "Tarımsal amaçlı tesis, kümes ve bağ evi yapacağım" diyerek Tarım İl Müdürlüğü'nden izin aldı.

        Ardından da kiraz ağaçlarını sökerek havuzlu süper lüks villa yaptı. Bu da yetmezmiş gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden, imar barışı kapsamına girmeyen villaya, yapı kayıt belgesi aldı.


        Uydu fotoğraflarından, villanın imar barışı için milat kabul edilen 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı tespit edilince, yapı kayıt belgesi iptal edildi.


        Sabah'ta yer alan habere göre, Tarım İl Müdürlüğü de Karakayalı'nın iznini iptal ederek, başkanı olduğu Kemalpaşa Belediyesi'ne yazı yazıp, villanın yıkılarak, kiraz bahçesinin eski haline getirilmesini istedi.

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        CHP’li Karakayalı’dan akraba kıyağı!
        Haberler Güncel CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı
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