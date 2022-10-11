CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı

Her fırsatta, "Kemalpaşa'da kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğim" diyen ancak kendisi kaçak villa yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yeni bir skandala daha imza attı. Karakayalı'nın, kayınbiraderi Kemal Orhan'ı, "Başkanlık oluru" ile belediyede sözleşmeli memur olarak ve teknisyen kadrosunda işe başlattığı ortaya çıktı. Orhan'ın maaşının komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.
AKRABALARINI DOLDURDULAR
AK Parti Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Mustafa Baş, CHP'nin her fırsatta AK Parti'yi "Liyakat" üzerinden eleştirdiğini belirterek, "Olsa liyakate ihtiyacı olan CHP'nin kendisi. Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sadece kayınbiraderini değil, diğer akrabalarını da belediyeye doldurdu" şeklinde konuştu.
BAHÇEYE VİLLA DİKMİŞTİ
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı olan kiraz bahçesine, "Tarımsal amaçlı tesis, kümes ve bağ evi yapacağım" diyerek Tarım İl Müdürlüğü'nden izin aldı.