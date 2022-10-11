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    • 11.10.2022 08:59
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    SON DAKİKA! Ankara'da DEAŞ operasyonu! MASAK raporuyla ortaya çıktı: 20 gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporlarıyla örgütün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 kişi için gözaltı kararı verildi.

    Ankara’da DEAŞ operasyonu! MASAK raporuyla ortaya çıktı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara'daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Şüphelilerin yakalanması, arama ve el koyma işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Ankara'da DEAŞ operasyonu! MASAK raporuyla ortaya çıktı: 20 gözaltı kararı
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