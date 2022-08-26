Ankara'nın Afrika'daki yükselen imajı Fransız'ı tutuşturdu! Macron'dan Cezayir'de Türkiye'yi hedef alan küstah sözler
Türkiye'nin Afrika coğrafyasındaki yükselen imajı Fransa'yı tutuşturdu. Cezayir'de açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi hedef alan küstah sözler sarf etti. Fransa'nın meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü öne süren Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var" şeklinde konuştu.
26.08.2022 22:41 - Son Güncelleme: 26.08.2022 22:50
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün geldiği Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu.