Vav TV İzle
Haberler Dünya Ankara'nın Afrika'daki yükselen imajı Fransız'ı tutuşturdu! Macron'dan Cezayir'de Türkiye'yi hedef alan küstah sözler

Ankara'nın Afrika'daki yükselen imajı Fransız'ı tutuşturdu! Macron'dan Cezayir'de Türkiye'yi hedef alan küstah sözler

Türkiye'nin Afrika coğrafyasındaki yükselen imajı Fransa'yı tutuşturdu. Cezayir'de açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi hedef alan küstah sözler sarf etti. Fransa'nın meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü öne süren Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var" şeklinde konuştu.

26.08.2022 22:41 - Son Güncelleme: 26.08.2022 22:50
Ankara’nın Afrika’daki yükselen imajı Fransız’ı tutuşturdu! Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün geldiği Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankara’nın Afrika’daki yükselen imajı Fransız’ı tutuşturdu! Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler

Burada gazetecilere açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, inkar edilse de 5 yıldır Afrika kıtası ve gençliğine yönelik yeni bir politika yürüttüğünü söyledi.

Ankara’nın Afrika’daki yükselen imajı Fransız’ı tutuşturdu! Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler

Macron, Fransa'nın Afrika'ya yönelik geçmişi nedeniyle eleştirildiğini ancak zaman alsa da kıtada ülkesine yönelik güven inşa edeceklerini savundu.

Ankara’nın Afrika’daki yükselen imajı Fransız’ı tutuşturdu! Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler

TÜRKİYE'Yİ DE HEDEF ALDI
Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa'nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, "siyasal İslamcı" aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını iddia etti.

Ankara’nın Afrika’daki yükselen imajı Fransız’ı tutuşturdu! Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler

Macron, ayrıca, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor." diye konuştu.

SON DAKİKA