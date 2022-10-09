Bakan Derya Yanık'tan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yalanlama: Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin!

Gergerlioğlu sosyal medya hesabı üzerinden, Gergerlioğlu, "Yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmiyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğiyle engelli Yakup daha da kötüleşiyor, ailesi çile çekiyor. 24 gündür cevap bekliyorum" paylaşımını yaptı.

Gergerlioğlu'na yanıt Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

Yanık, "Yalan ne gerek var!" ifadeleriyle gerçeği açıkladı.

Bakan Yanık şunları yazdı;

"Bakanlığımız gerek hane ziyaretleriyle, gerek başvuru, gerekse de ihbar yöntemiyle bize ulaşan vakaları incelemekte ve ihtiyacı olan kişiye hızla gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımı yapmaktadır.