Bakan Derya Yanık'tan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yalanlama: Kirli siyasi oyunlarınıza engellilerimizi alet etmeyin!

Sosyal medyada birçok iddiasının yalan olduğu ortaya çıkan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu pes etmiyor...
FETÖ yalanlarını pompalayan ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Kocaeli Milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu yine bir iddia ile gündeme geldi.
Gergerlioğlu sosyal medya hesabı üzerinden, Gergerlioğlu, "Yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakını aylığı verilmiyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğiyle engelli Yakup daha da kötüleşiyor, ailesi çile çekiyor. 24 gündür cevap bekliyorum" paylaşımını yaptı.
Gergerlioğlu'na yanıt Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.
Yanık, "Yalan ne gerek var!" ifadeleriyle gerçeği açıkladı.
Bakan Yanık şunları yazdı;
"Bakanlığımız gerek hane ziyaretleriyle, gerek başvuru, gerekse de ihbar yöntemiyle bize ulaşan vakaları incelemekte ve ihtiyacı olan kişiye hızla gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımı yapmaktadır.
"YARDIM ÖDEMELERİ DEVAM ETMEKTEDİR"
Yakup Ali Çetin'in annesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza 10.01.2022 tarihinde başvurmuş, 31.01.2022 tarihinde Evde Bakım Yardımı alması uygun görülmüştür. O günden bugüne evde yardım ödemeleri devam etmektedir.