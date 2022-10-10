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Esnafa yeni kredi destek paketi! Faizler düşüyor üst limit artıyor

Son dakika haberi | Esnafın finansman ihtiyacını gidermek için yeni bir destek paketi yolda. Esnafa düşük faizle verilecek kredinin üst limitinin 500 bin lira olacağı öğrenilirken, paketin Halkbank aracılığı ile verileceği öğrenildi. İşte esnafa yeni kredi paketi ile ilgili detaylar...

10.10.2022 16:16 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:40
Esnafa yeni kredi destek paketi! Faizler düşüyor üst limit artıyor

Hazırlanan yeni paketle Halkbank aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Paketin detaylarını Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

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Esnafa yeni kredi destek paketi! Faizler düşüyor üst limit artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyalini verdi, çalışmalar hızlandı. Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor.

Halkbank esnafa 350 bin lira limitli ve yüzde 9,5 faiz oranlı kredi sağlıyor. Hükümet, bu desteği artırmaya hazırlanıyor.

Esnafa yeni kredi destek paketi! Faizler düşüyor üst limit artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.

Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.

Esnafa yeni kredi destek paketi! Faizler düşüyor üst limit artıyor

ESNAFA YENİ KREDİ PAKETİNDE SONA GELİNDİ
Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

Esnafa yeni kredi destek paketi! Faizler düşüyor üst limit artıyor

Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan geçtiğimiz gün Batman'a ziyaret gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

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