Esnafa yeni kredi destek paketi! Faizler düşüyor üst limit artıyor
Son dakika haberi | Esnafın finansman ihtiyacını gidermek için yeni bir destek paketi yolda. Esnafa düşük faizle verilecek kredinin üst limitinin 500 bin lira olacağı öğrenilirken, paketin Halkbank aracılığı ile verileceği öğrenildi. İşte esnafa yeni kredi paketi ile ilgili detaylar...
10.10.2022 16:16 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:40
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.
Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.
Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.
Öte yandan geçtiğimiz gün Batman'a ziyaret gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.