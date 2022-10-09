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    • 09.10.2022 23:41
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    • 09.10.2022 23:41
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    TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? | toki.gov.tr BAŞVURU EKRANI | TOKİ İlk İşyerim şartları, arsa ve işyeri fiyatları...

    TOKİ sosyal konut başvuru süreci konutlarla başlamıştı. Ekim ayı ile birlkte ilk arsam ve ilk işyerim başvuru süreci başlıyor. Konuyla ilgilenenler ise TOKİ arsa başvuru şartları ile işyeri başvuru sürecini araştırıyor. Peki, TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu başladı mı? TOKİ İlk İşyerim şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu başladı mı?

    TOKİ başvuru işlemleri eylül ayında başlamıştı. İlk etapta ev başvuruları başladı. Sosyal konut başvuru işlemleri ise 31 Ekim günü son buluyor. 10 Ekim günü ise arsa ile işyeri başvuruları başlıyor.

    TOKİ ARSA - İŞYERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Konut başvuru süreci ardından arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Son başuru günü ise 7 Kasım olarak duyuruldu. İşyeri başvurusunda bulunacaklar E-Devlet, il merkezindeki Halk Bankası, ilçelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinden alınacak. Arsa başvuruları da Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Arsa ve işyeri başvuru bedelleri de belli oldu. İşyeri için başvuru bedeli 2 bin TL iken arsa başvuru bedeli de 500 TL olarak duyuruldu.

    TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

    * T.C. Vatandaşı olmak.
    * 18 yaşını doldurmuş olmak.
    * O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
    - Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
    * Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
    * Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
    * 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
    * Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması
    - (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

        TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI

        * TC Vatandaşı olmak
        * Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak
        * 18 yaşını doldurmuş olmak
        * Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler
        * Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

        TOKİ ARSA - İŞYERİ FİYATLARI

        Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci tip ise hisseli parseller. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunulacak.

        İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. 351 bin liradan alınabilecek 350 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.
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