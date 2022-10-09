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    • Güncel
    • 09.10.2022 14:28
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    • 09.10.2022 14:28
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    Adnan Oktar suç örgütünün sözde "İsrail İmamı" Ali Sadun Engin tutuklandı

    Son dakika haberleri... Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde "İsrail İmamı" olduğu belirtilen Ali Sadun Engin tutuklandı.

    Adnan’ın adamı tutuklandı!

    Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde "İsrail İmamı" olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" Ali Sadun Engin yakalandı.

    Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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    Haberler Güncel Adnan Oktar suç örgütünün sözde "İsrail İmamı" Ali Sadun Engin tutuklandı
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