Havalimanlarımızda toplam yolcu trafiği yüzde 51 arttı! İstanbul Havalimanı dikkat çekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Eylül ayında havalimanlarında iniş ve kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63'e ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin, yüzde 14,3 artışla 188 bin 302'ye çıktığını duyurdu.

YOLCU TRAFİĞİ 19 MİLYON 403 BİNİ AŞTI

Eylül 2019 uçak trafiğinin yüzde 97'sine ulaşıldığının altını çizen Karaismailoğlu, "Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, Eylül 2022'de, 2019 yılına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Havalimanlarımız, toplam yolcu trafiğinde, 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93'ü gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği 7 milyon 222 bin, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 128 bin olarak gerçekleşti. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yıla göre yüzde 23,1 artarak 19 milyon 403 bini aştı" ifadelerini kullandı.