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    • 09.10.2022 23:01
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    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? | saglik.gov.tr BAŞVURU EKRANI | Sağlık personeli alımı branş dağılımı ve atama şartları belli oldu mu?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı için gözler başvuru tarihine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ilanı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Binlerce sağlık personeli atama başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin sağlık personeli alacak! Başvuru şartları ve branş dağılımı merak edilirken binlerce aday, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 22 Eylül 2022 tarihinde Bakanlığa alınacak personel alımına ilişkin şu duyuruyu yapmıştı:

    "Personel alımı ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi vermişlerdi. 85 bin kişinin alımı bu yıl yapılacak. 32 bin poliklinik odamıza tıbbi sekreter almak istiyoruz. Dolayısıyla çok gecikmeden, zannediyorum 3 veya 4 hafta içinde ilanı açıklamış olacağız. İlk alımı bu şekilde yapacağız. Ama bu yıl için 85 binin hepsini almak istiyoruz ve alacağız."

    Bakan Koca açıklamasında, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" ifadelerinde bulunmuştu.

    Buna göre; Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının Ocak ayından önce yapılması planlanıyor.

        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

        "85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

        Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"
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        Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? | saglik.gov.tr BAŞVURU EKRANI | Sağlık personeli alımı branş dağılımı ve atama şartları belli oldu mu?
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