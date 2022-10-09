Sağlık Bakanlığı 85 bin sağlık personeli alacak! Başvuru şartları ve branş dağılımı merak edilirken binlerce aday, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 22 Eylül 2022 tarihinde Bakanlığa alınacak personel alımına ilişkin şu duyuruyu yapmıştı:
"Personel alımı ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi vermişlerdi. 85 bin kişinin alımı bu yıl yapılacak. 32 bin poliklinik odamıza tıbbi sekreter almak istiyoruz. Dolayısıyla çok gecikmeden, zannediyorum 3 veya 4 hafta içinde ilanı açıklamış olacağız. İlk alımı bu şekilde yapacağız. Ama bu yıl için 85 binin hepsini almak istiyoruz ve alacağız."
Bakan Koca açıklamasında, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" ifadelerinde bulunmuştu.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının Ocak ayından önce yapılması planlanıyor.