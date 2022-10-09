Bakan Koca açıklamasında, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" ifadelerinde bulunmuştu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımının Ocak ayından önce yapılması planlanıyor.