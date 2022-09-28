5 yıldızlı otel konforunda | Türkiye'nin 20. şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesi açılıyor: İşte teknoloji üssü hastanenin özellikleri
Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak Etlik Şehir Hastanesi'nde bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı, 3 bin 359 servis yatağı yer alacak. Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak.
28.09.2022 14:01 - Son Güncelleme: 28.09.2022 14:03
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle açılıyor.
Türkiye, sağlık alanındaki reformlar kapsamında ilk olarak 2017'de hizmete giren Yozgat Şehir Hastanesi'nin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla 20. şehir hastanesine kavuşacak.