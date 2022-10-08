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Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar: Kayıplar telafi edilecek! Faiz inmeye devam edecek

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar: Kayıplar telafi edilecek! Faiz inmeye devam edecek
08.10.2022 17:06 - Son Güncelleme: 08.10.2022 17:07

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasının başında alanda açılan bir pankartı görüp 6'lı masaya Balıkesir türküsüyle gönderme yaptı. Başkan Erdoğan, hayat pahalılığı konusunda "İnsanlarımızın refah düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz, telafi edecek tedbirleri de biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık." ifadelerini kullanırken faizlerle ilgili de "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün her geçen hafta her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz." dedi.

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