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    • 08.10.2022 11:12
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    8 Ekim 2022 Akbank banka sistemi uygulaması neden çöktü? Akbank'ta neler oluyor? Akbank mobilde sorun mu var?

    Biraz önce gelen haberler Akbank'ta sorun yaşandığını gösteriyor. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Akbank uygulamasını kullanmak isteyen çoğu vatandaş hatalar ile karşılaştı. Mobil bankacılıkta yaşanan problemin sebebi merak uyandırdı. Peki, Akbank uygulaması çöktü mü, hacklendi mi? Akbank mobil uygulamada problem ne vakit düzelecek?

    takvim.com.tr
    8 Ekim 2022 Akbank uygulaması neden çöktü? Akbank banka sistemi çöktü mü?

    Akbank mobil programı ve internet bankacılığına girmeye çalışan vatandaşlar 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Hatayla karşılaştı. Sorunun 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana yaşandığı öğrenildi. Öte yandan Akbank'tan mevzuya dair açıklama gelip gelmediği merak hususu oldu. Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığı hizmetleri üstünde problem yaşanıyor. Pek çok müşteri sosyal medya hesapları üstünden mağduriyetlerini dile getirirken Akbank müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyorlar. Yaşanan bozukluğun sonrasında ise "Akbank programı çöktü mü, ne vakit düzelir?" soruları gündeme geldi. Kurum, Akbank mobil programı ve internet bankacılığı problemine dair açıklama yaptı.

    Akbank'ta neler oluyor? Akbank mobilde sorun mu var?

    Bir sosyal medya kullanıcısının konu ile ilgili paylaşımına kurum tarafından verilen yanıt şu şekilde: "Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

    Akbank'da problem olduğunu yetkililer bağlamında açıklama yapılmadığı sürece net olarak kavramak pek olası değildir. Akbank'ta problem yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir vasıta üstünde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte Akbank uygulaması üstünde yaşanan problemları kavramak olası.

        Sorun devam ettiği takdirde bankanın müşteri hizmetlerini arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numarası, kullanıcı kodu ve mobil şifre ile hizmet alınabilmektedir. Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

        Akbank müşteri hizmetleri

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi yardımıyla tuşlama yapmadan, gerçekleştirmek dilediğiniz prosedürü birkaç sözcük ile belirterek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha çoğu prosedürünizi sesli cevap sisteminde tamamlayabilirsiniz.

        Aynı numara ile Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilirsiniz.
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        Haberler Güncel 8 Ekim 2022 Akbank banka sistemi uygulaması neden çöktü? Akbank'ta neler oluyor? Akbank mobilde sorun mu var?
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