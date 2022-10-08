8 Ekim 2022 Akbank banka sistemi uygulaması neden çöktü? Akbank'ta neler oluyor? Akbank mobilde sorun mu var?

Akbank'ta neler oluyor? Akbank mobilde sorun mu var?

Bir sosyal medya kullanıcısının konu ile ilgili paylaşımına kurum tarafından verilen yanıt şu şekilde: "Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."