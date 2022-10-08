8 Ekim 2022 Akbank banka sistemi uygulaması neden çöktü? Akbank'ta neler oluyor? Akbank mobilde sorun mu var?

Akbank mobil programı ve internet bankacılığına girmeye çalışan vatandaşlar 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Hatayla karşılaştı. Sorunun 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana yaşandığı öğrenildi. Öte yandan Akbank'tan mevzuya dair açıklama gelip gelmediği merak hususu oldu. Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığı hizmetleri üstünde problem yaşanıyor. Pek çok müşteri sosyal medya hesapları üstünden mağduriyetlerini dile getirirken Akbank müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyorlar. Yaşanan bozukluğun sonrasında ise "Akbank programı çöktü mü, ne vakit düzelir?" soruları gündeme geldi. Kurum, Akbank mobil programı ve internet bankacılığı problemine dair açıklama yaptı.
Akbank'ta neler oluyor? Akbank mobilde sorun mu var?
Bir sosyal medya kullanıcısının konu ile ilgili paylaşımına kurum tarafından verilen yanıt şu şekilde: "Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."
Akbank'da problem olduğunu yetkililer bağlamında açıklama yapılmadığı sürece net olarak kavramak pek olası değildir. Akbank'ta problem yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir vasıta üstünde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte Akbank uygulaması üstünde yaşanan problemları kavramak olası.