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    • Güncel
    • 08.10.2022 10:32
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    • 08.10.2022 13:27
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    Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Güvenlik güçlerinin Türkiye sınırları içinde ve dışında terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor. MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilirken, MSB de Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK’ya darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında Gara ve Asos bölgelerinde 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlarda Gara bölgesinde 3, Asos bölgesinde 3 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB AÇIKLADI: 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" denildi.

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