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    • 08.10.2022 07:45
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    • 08.10.2022 07:45
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    MHP'den yeni anayasa teklifine tam destek

    Cumhur İttifakının paydaşlarından olan MHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir anayasa çağrısına tam destek verdi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yeni bir anayasa değişikliğine imkan sağlayacak çoğunluğa ulaşmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

    MHP’den yeni anayasa teklifine tam destek

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir anayasa çağrısına tam destek verdiklerini ve değişikliğe imkan sağlayacak çoğunluğa ulaşmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

    Büyükataman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Türkiye'nin içerisinden geçtiği kritik günleri idrak edebilmek, doğru yorumlamak ve isabetli adımlar atabilmek için yakın siyasi tarihimizdeki gelişmeleri iyi okumalıyız. Ateş çemberinin ortasında; devletimizin varlığı, milletimizin birliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna verdiğimiz beka mücadelesinin kıymetini anlamak için geçmişimizdeki tecrübelerden ders çıkarmalıyız. Yakın siyasi tarihimizde 3 önemli yönetim reformu yaşanmıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı gerçekleşmiştir. 1946 yılında çok partili sisteme geçilmiştir. Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçmiştir."

    "KOALİSYON HÜKÜMETLERİNİN ÖMRÜ 17 AY OLMUŞTUR"
    "1946 yılından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 9 Temmuz 2018 tarihine kadar geçen 72 yılda; darbe hükümetleri, azınlık hükümetleri ve geçici hükümetlerle devletimizin karar alma mekanizması aksamış, iç ve dış tehditlere karşı direnci zayıflamıştır. Bu süre zarfında göreve gelen koalisyon ve azınlık hükümetleri dahil kurulan 51 hükümetin ortalama ömrünün 17 ay olması siyasi istikrarsızlığın en bariz göstergesidir.

        Türkiye'nin uzun siyasi ve yönetim hayatında en temel sorunlardan bir tanesi 'siyasi istikrar konusu' olmuştur. 27 Mayıs 1960 ihtilali, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 post modern darbesi akabinde e muhtıra ve son olarak 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü parlamenter sistemle Türkiye'nin artık yol alamayacağını açıkça göstermiştir."

        HEDEF: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK"
        "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle; eski sistemdeki tıkanıklıklar aşılmış, hızlı ve etkili karar alma yolu açılmış, Yasama-Yürütme Yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesi güçlendirilmiş, yargı bağımsızlığının ve denetiminin daha güçlü olduğu bir sistem hayata geçirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum, kurul ve kurallarıyla yerleşmesi için; Cumhur İttifakı olarak samimi bir gayret içerisindeyiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın TBMM'de anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşması için de büyük bir azimle mücadele ediyoruz. Cumhur ittifakı olarak ülkemizi istikrarsız hükümetlere ve dışa bağımlı politikalara mahkum etmek isteyen zihniyete geçit vermeyecek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara ulaştıracağız."

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