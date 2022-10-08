MHP’den yeni anayasa teklifine tam destek

HEDEF: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ SAĞLAYACAK NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle; eski sistemdeki tıkanıklıklar aşılmış, hızlı ve etkili karar alma yolu açılmış, Yasama-Yürütme Yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesi güçlendirilmiş, yargı bağımsızlığının ve denetiminin daha güçlü olduğu bir sistem hayata geçirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum, kurul ve kurallarıyla yerleşmesi için; Cumhur İttifakı olarak samimi bir gayret içerisindeyiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın TBMM'de anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşması için de büyük bir azimle mücadele ediyoruz. Cumhur ittifakı olarak ülkemizi istikrarsız hükümetlere ve dışa bağımlı politikalara mahkum etmek isteyen zihniyete geçit vermeyecek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara ulaştıracağız."

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