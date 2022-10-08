MHP’den yeni anayasa teklifine tam destek

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir anayasa çağrısına tam destek verdiklerini ve değişikliğe imkan sağlayacak çoğunluğa ulaşmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.
Büyükataman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Türkiye'nin içerisinden geçtiği kritik günleri idrak edebilmek, doğru yorumlamak ve isabetli adımlar atabilmek için yakın siyasi tarihimizdeki gelişmeleri iyi okumalıyız. Ateş çemberinin ortasında; devletimizin varlığı, milletimizin birliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna verdiğimiz beka mücadelesinin kıymetini anlamak için geçmişimizdeki tecrübelerden ders çıkarmalıyız. Yakın siyasi tarihimizde 3 önemli yönetim reformu yaşanmıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı gerçekleşmiştir. 1946 yılında çok partili sisteme geçilmiştir. Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçmiştir."
"KOALİSYON HÜKÜMETLERİNİN ÖMRÜ 17 AY OLMUŞTUR"
"1946 yılından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 9 Temmuz 2018 tarihine kadar geçen 72 yılda; darbe hükümetleri, azınlık hükümetleri ve geçici hükümetlerle devletimizin karar alma mekanizması aksamış, iç ve dış tehditlere karşı direnci zayıflamıştır. Bu süre zarfında göreve gelen koalisyon ve azınlık hükümetleri dahil kurulan 51 hükümetin ortalama ömrünün 17 ay olması siyasi istikrarsızlığın en bariz göstergesidir.