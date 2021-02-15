Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi, taciz, tecavüz, tehdit, intihara sebebiyet verme skandallarının ardından şimdi de mafya haberleriyle çalkalanıyor.
CHP'Lİ BAŞKAN MAFYA ÜYELERİYLE YARGILANIYOR
İzmir'in Foça ilçesinde çay bahçesi işleten 4 çocuk babası İsmail Kılınç (39), 9 Eylül 2019'da silahlı saldırı sonucu bacaklarından vurulmuştu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün olayda azmettirici olduğu ortaya çıkmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı çete üyeleriyle Başkan Gürbüz yargılanıyor.