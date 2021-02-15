Bu ceza az. Beni vuran kişi kaçarken 'Başkana kimse posta koyamaz. Başkan sahipsiz değil' diye bağırdı. Ayrıca çete üyelerinin başkan ile olan Whatsapp görüşmeleri de var" diye konuştu. Kılınç, "Olayın üzerinden 1.5 sene geçti ancak bacağımdaki yaralar hala iyileşmedi.