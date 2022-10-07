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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü diplomasisi barışın anahtarı oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adım attığı her yerde barış havzası oluşturdu. Prag’da da dünya barışı için bir şans doğdu.Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı aynı masada buluşturdu. İki ülke arasında, kalıcı barış ihtimali arttı.

    Barışın lideri

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yürüttüğü dış politika ile barışın lideri oldu. Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı için gittiği Prag'da da kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı aynı masada buluşturdu. İki ülke arasında, kalıcı barış şansı doğdu. Rusya'ya karşı 43 ülkenin bir araya geldiği platform algısına karşın, Türkiye'nin Moskova'yı barış masasına çekecek inisiyatifin öncüsü olması toplantıya ayrı bir anlam kattı. Erdoğan, bir araya geldiği Fransa Lideri Emmanuel Macron'a yaptığı "Sizi Türk Birliği'ne alalım" esprisiyle toplantıya damgasını vurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile de görüştü. Zirvenin yuvarlak masa oturumunun teması "Barış ve güvenlik" oldu. Bir sonraki toplantının İngiltere'nin ardından Türkiye'de yapılması için teklifte bulunuldu!



    SURİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ
    Başkan Erdoğan, Prag'ta basın toplantısı düzenledi. Çarpıcı mesajlar verdi: Şu an Suriye'nin Başkanı ile görüşmem söz konusu değil. Aa 'mümkün değildir' ifadesini kullanmam. Vakti saati geldiğinde görüşebiliriz. Miçotakis ile konuşulacak bir şey yok. Ermenistan ile tam normalleşmeye inanıyorum. Erdoğan, Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz'den kastınız, saldırabiliriz mi" sorusuna "Doğru anlamışsınız" diye yanıt verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü diplomasisi barışın anahtarı oldu
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