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    • Güncel
    • 06.10.2022 15:37
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    • 06.10.2022 15:37
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    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandal! Kapıda dikkat çeken görüntü

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya hastaya yapılan insanlık dışı muamale Türkiye'yi adeta ayağa kaldırdı. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı. Skandalın yaşandığı hastanenin kapısında dikkat çeken bir görüntü kayıtlara geçti. Hastane kapısı görevliler tarafından bugün şerit çekilerek kapatıldı.

    Hastanedeki skandal görüntüler! Kapıda dikkat çeken görüntü

    İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri yaşanan skandalı ortaya çıkardı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu.

    Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

    8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

    BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR
    Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor.

    Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

        BAZI HASTALAR ÖLDÜ
        Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.

        FAALİYETLERİ DURDURULDU
        Skandal görüntüler üzerine soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurdu.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur.

        Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.

        ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim.Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

            TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA
            Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı.

            Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

            SES KAYDI DA ÇIKTI
            Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında "Hiç monitör ötmedi" diyen hemşireye, erkek görevli "Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye" yanıtını veriyor.

            Kadın hemşire de "Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim" diyor ve ardından doktoru arayarak "Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?" diye soruyor.

            BEŞ HASTA ÖLMÜŞ
            Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi.

            Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30'da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor.

                Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor.

                İSİMLERİ SIRALANDI
                Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.

                KAPIYA ŞERİT ÇEKİLDİ
                Hastane kapısı görevliler tarafından bugün şerit çekilerek kapatıldı.

                Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenildi.
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                    Haberler Güncel Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandal! Kapıda dikkat çeken görüntü
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