Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Dış hat uçuş ağımız 341 noktaya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Airshow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'na katıldı.

Karaismailoğlu, açılış konuşmalarının ardından fuarı gezerek katılımcılarla bir araya geldi.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizi hak ettiği yere taşıyacak dev projelerimizi, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planladık. Yalnızca Türkiye'mizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bugünlere ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Şimdi de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun büyük ulaşım yatırımlarımızın her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de meyve verdiğini görmek bizleri gururlandırıyor" açıklamasını yaptı.

"MEGA YATIRIMLARIMIZ SAYESİNDE SIKINTILI GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK"

Bakan Karaismailoğlu, "Sayısını 26'dan 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımız sayesinde ülkemiz, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştü. Pandemi sonrası taleplerin artması ve yaz turizminin yoğunluğu nedeniyle Avrupa'daki havalimanlarında kaos yaşanırken biz, İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktık. Türkiye havalimanlarında konfor var. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, dün liderliğini bir kez daha pekiştirdi. Dünyanın en itibarlı yayınlarından seyahat dergisi okurları 'Dünyanın En İyi Havalimanı'nı belirledi. 240 bin okuyucunun katıldığı anketle bu unvan İstanbul Havalimanı'nın oldu" diye konuştu.

130 ÜLKEDE 341 NOKTAYA ULAŞTIK

Türkiye'nin 2003'te Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısı 81 iken, bu sayıyı 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla 173'e yükselttiklerini vurgulayan Karaismailoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 281 yeni nokta ekledik. Bugün dış hat uçuş ağımız, 130 ülkede 341 noktaya ulaştı. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk. 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 Trilyon dolar gayrisafi millî hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindeyiz. Bu jeostratejik konumumuzdan hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezidir. Planlı ve sürdürülebilir büyüme, gençlerimiz için daha güçlü Türkiye hedefiyle 2035 ve 2053 vizyonlarımızı bugünden tamamladık; ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştireceğimiz yeni nesil yatırımlar, 2053 yılına kadar 198 milyar dolara ulaşacak."