İşte İsrail Büyükelçiliğine atanan isim! Şakir Özkan Torunlar kimdir?

Türkiye ve İsrail arasındaki yeni dönem sonrası ilk adımlar da atılmaya başlandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ederek Başkan Erdoğan'la görüşmesi ile başlayan temaslar büyükelçil atamalarıyla devam ediyor.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR OLDU

Merakla beklenen Büyükelçiler Kararnamesi tamamlandı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu.