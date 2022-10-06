Kandil talimat verdi HDP sokağa döktü! 6-8 Ekim katliamının 8’inci yılında acılı aileler konuştu: "Baş aktörü HDP ve Demirtaş'tır"



'YÜREĞİMDEKİ ATEŞ HİÇ SÖNMEDİ'

Oğlunu kaybettiğinde, henüz 36 yaşında olan Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün yüreğindeki yangın da hiç dinmedi. Börü, oğlunun acısını hala ilk günkü gibi yaşıyor. Sabah'ta yer alana habere göre, 8 yılın ardından, telefonundaki WhatsApp durum mesajına yazdığı "Ömür geçse de ben orada kaldım. Tarih 7 Ekim 2014 Cehenneminde..." cümlesi, görenlerin yüreklerini burkuyor. Bilgisayar mühendisi olmayı hayal eden 16 yaşındaki bir lise öğrencisiyken katledilen Yasin Börü'nün hayalleri de yarım kaldı. Börü ve arkadaşları kurban eti dağıtırken PKK ve HDP'lilerce katledilmişti.

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