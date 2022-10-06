Kandil talimat verdi HDP sokağa döktü! 6-8 Ekim katliamının 8’inci yılında acılı aileler konuştu: "Baş aktörü HDP ve Demirtaş'tır"

Terör örgütü PKK'nın talimatı ve HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014 arasında sokaklara dökülen HDP'liler ile PKK yandaşlarının sokakları yangın yerine çevirdiği "Kobani olaylarının" üzerinden 8 yıl geçti. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin, Suriye kuzeyinde DEAŞ karşısında hezimete uğraması ile Türkiye genelinde örgüt yandaşlarınca girişilen saldırılarda 2 polis şehit olurken, 35 vatandaş da hayatını kaybetmişti.
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Terör yandaşları sakallı gördüğü vatandaşları "DEAŞ mensubu" diyerek katlederken, Suudi Arabistan'dan bayram tatili için Türkiye'ye gelen yabancılar bile katliamın kurbanı oldu. Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşları da "DEAŞ üyesi" ilan edilerek vahşice katledildi.
Doğacak oğlunu görmeden Yasin Börü ile birlikte öldürülen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Acımız asla dinmez. Demirtaş, 'boşuna cezaevinde' diyorlar. Bunu söyleyenler içimizi acıtıyor. Olayların baş aktörü HDP ve Demirtaş'tır. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş nedensiz cezaevinde yatıyor', Meral Akşener de, 'Demirtaş ile kahvaltı yapmak isterim' diyor. Peki bizim çocuklarımızı kim öldürttü" dedi.