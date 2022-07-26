HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanını itirafçı çökertti: PKK'dan emir aldı sokağa çağrı yaptı

PKK'da 14 yıl kalan ve Duran Kalkan'ın Özel Kalem görevini de yürüten Kerem Gökalp, Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu 6-8 Ekim Kobani olayları davasında köşeye sıkıştırdı. Teslim olduktan sonra tanık olarak dinlenen Gökalp, Demirtaş'ın olaylar öncesindeki açıklaması sırasında yanında bulunan Kamuran Yüksek'in Zap kampından aldığı talimatı Demirtaş'a ilettiğini söyledi.
30 Eylül 2014'te o dönem HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş, beraberindeki milletvekili ve belediye başkanlarıyla Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek IŞİD ile PKK/YPG arasında çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Kobani kentine gitti. Daha sonra Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda 6 Ekim 2014'te HDP binasında açıklama yaparak, Kobani için halkı sokağa çıkmaya ve çıkanlara da destek vermeye çağırdı.
KAMURAN YÜKSEK
Demirtaş halka 'sokağa çıkın' çağrısında bulunarak, "Halkımızı hemen şimdi sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen ve Kobani Olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin aralarında Demirtaş'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 sanık hakkında iddianame hazırlandı, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu süreçte önemli bir isim PKK'dan kaçarak teslim oldu.