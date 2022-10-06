CHP FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a çalıştı ihalelere rakipsiz girdi: 71 ihalenin 67'sini kaptı!

FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu öne sürülen Erkan Karaarslan, birçok CHP'li belediyeden aldığı ihalelerde kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor. Avcılar Belediyesindeki ihale yolsuzluğuna ilişkin soruşturmada da Karaarslan'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırdığı, resmi ve özel belgede sahtecilik yaptığı iddia ediliyor.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bu soruşturmada Karaarslan'ın belediye ihalelerindeki yöntemi ayrıntılı olarak ele alınıyor. Savcılığın iddianamesinde, Erkan Karaarslan suç örgütü tarafından ihale alınan belediyelerde görevli kişilerle işbirliği halinde danışıklı hareket edildiği belirtiliyor. İddianamede, İçişleri Bakanlığı ve Avcılar Belediyesi "suçtan zarar gören" kurumlar olarak gösteriliyor.