CHP FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a çalıştı ihalelere rakipsiz girdi: 71 ihalenin 67'sini kaptı!

Açık ihale olarak düzenlenen 9 ihaleden 8'ine de yine sadece Karaarslan kontrolündeki firmalar katıldı. İncelenen ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplamaları, yine bu firmalardan alınan teklifler yoluyla yapıldı. Örgüt kontrolündeki firma, ihaleye katılabilmek adına sahte iş deneyim belgesi sundu. Sabah'ta yer alan habere göre, ihale görevlileri de "aslı görülmüştür" şeklinde imza altına alarak belgeyi kabul etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN