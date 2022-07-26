HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanını itirafçı çökertti: PKK'dan emir aldı sokağa çağrı yaptı

PKK'da 14 yıl kalan ve Duran Kalkan'ın Özel Kalem görevini de yürüten Kerem Gökalp, Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu 6-8 Ekim Kobani olayları davasında köşeye sıkıştırdı. Teslim olduktan sonra tanık olarak dinlenen Gökalp, Demirtaş'ın olaylar öncesindeki açıklaması sırasında yanında bulunan Kamuran Yüksek'in Zap kampından aldığı talimatı Demirtaş'a ilettiğini söyledi.

30 Eylül 2014'te o dönem HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş, beraberindeki milletvekili ve belediye başkanlarıyla Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek IŞİD ile PKK/YPG arasında çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Kobani kentine gitti. Daha sonra Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda 6 Ekim 2014'te HDP binasında açıklama yaparak, Kobani için halkı sokağa çıkmaya ve çıkanlara da destek vermeye çağırdı.





KAMURAN YÜKSEK

Demirtaş halka 'sokağa çıkın' çağrısında bulunarak, "Halkımızı hemen şimdi sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen ve Kobani Olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin aralarında Demirtaş'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 sanık hakkında iddianame hazırlandı, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu süreçte önemli bir isim PKK'dan kaçarak teslim oldu.

PKK'DAN KAÇTI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

14 yıl terör örgütünde faaliyet gösteren, örgüt elebaşlarından Duran Kalkan'ın Özel Kalem görevini yürüten ve aynı zamanda 7 kişilik Bilim Aydınlanma Komitesi üyesi olan Kerem Gökalp teslim olup önemli itiraflarda bulundu. Gökalp, Kobani soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra Kobani davasında tanık olarak dinlendi. Gökalp, bir süre önce görülen duruşmada önemli bilgiler aktarırken HDP'li Selahattin Demirtaş'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı. Örgüt üyesi Gökalp, 3 kişinin örgütün ZAP alanında faaliyet gösterirken yanına geldiğini, orada PKK'nın Türkiye sözcüsü Kamuran Yüksek'in de bulunduğu, Yüksek'in alelacele Zap alanındaki Zindan konferansından çıkarılarak Selahattin Demirtaş'ın yanına gönderildiğini söyledi.





'TAMAM, ANLADIM KEREM BEY'

Gökalp, Demirtaş'ın 30 Eylül 2014'te Kobani olayları başlamadan önce Mürşitpınar Sınır Kapası'nda açıklama yaparken yanında olan Kamuran Yüksek'in PKK'nın Kobani olaylarının talimatını kendisine ileten isimlerden olduğunu söyledi. Kısa süreli şok yaşayan Demirtaş, sorduğu sorulara da cevabını alınca "Tamam, anladım, çok teşekkür ediyorum Kerem bey" dedi.





DURAN KALKAN, GARA'YA GEÇİP KOBANİ OLAYLARINI YÖNETTİ

Kerem Gökalp, duruşmada Selahattin Demirtaş'ın yüzüne Kandil, Zap ve Gara'da yaşananları da vurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, tanık PKK üyesi, "Duran Kalkan, Zap'taki Zindan konferansından sonra, sizin yaptığınız çağrının ardından kısa bir süre sonra, belki bir gün belki bir gece esnasında Zap alanından direkt Gara alanına geçiyor. Çağrınız sonrasında oluşabilecek toplumsal hareketliliği koordine edebilmek için Duran Kalkan'ın öncülüğünde ve sorumluluğunda yaklaşık bir haftaya yakın çalışma yürütülüyor. Ta ki Kobani olaylarından sonra yapılan çağrıdan sonra yaşananlar, yani 6-8 Ekim olarak yaşanan süreçte, sizin de belki çok iyi bildiğiniz şekilde olayları durduran Hatip Dicle açıklamasına kadar" dedi.