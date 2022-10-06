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    • 07.10.2022 01:28
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    • 07.10.2022 01:30
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'daki temaslarının ardından yurda döndü

    Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği önemli temasların ardından yurda ayak bastı.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda döndü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

    VALİ YERLİKAYA VE DİĞER YETKİLİLER KARŞILADI
    Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'daki temaslarının ardından yurda döndü
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