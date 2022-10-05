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    • 05.10.2022 23:51
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    Milli Elektrikli Tren tüm testleri başarıyla geçti! Son hazırlıklar tamamlanıyor: Bakan Karaismailoğlu paylaştı

    Türkiye'nin ulaşım alanında önemli projelerinden biri olan 'Milli Elektrikli Tren'de son hazırlıklar tamamlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm testleri başarıyla geçen trenle ilgili yeni görüntüler paylaştı.

    ’Milli Elektrikli Tren’de sona doğru!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenden yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Adil Karaismailoğlu, 'Son hazırlıklar tamamlanıyor' mesajını verdi.

    ''Milli trenimiz bütün testleri başarıyla geçti''

    Türkiye'nin önemli projelerinden milli elektrikli trende sona doğru geliniyor.



    2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.



    Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı.



        SON TESTLER...
        Yolcu taşımacılığı yapması için hazırlanan tren setleri son testlerden geçiriliyor.

        Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol katederek Türkiye'yi yaklaşık 5 kez dolaştı.

        500'ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

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        ’Milli Elektrikli Tren’de sona doğru!
        Haberler Güncel Milli Elektrikli Tren tüm testleri başarıyla geçti! Son hazırlıklar tamamlanıyor: Bakan Karaismailoğlu paylaştı
            SON DAKİKA