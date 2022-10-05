Milli Elektrikli Tren tüm testleri başarıyla geçti! Son hazırlıklar tamamlanıyor: Bakan Karaismailoğlu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenden yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Adil Karaismailoğlu, 'Son hazırlıklar tamamlanıyor' mesajını verdi.
Türkiye'nin önemli projelerinden milli elektrikli trende sona doğru geliniyor.
2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.
Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı.