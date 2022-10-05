Kardak milat! Bakan Akar: Ne arazide, ne masada bir milimetre geri adım atmak yok

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı, düzenlenen törenle başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adaları (GASA) silahlandırmasına ilişkin "Hiçbir şekilde ne arazide ne masada bizim geri adım atmamız, geri kalmamız söz konusu değil. Bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı." dedi.
TÖRENE KUVVET KOMUTANLARI KATILDI
Hava Harp Okulu'ndaki törene, Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlikte katıldı.
Hava Harp Okulu'na gelişinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Hava Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Acır tarafından karşılanan Bakan Akar, "Harbiyeliler mangası"nı selamlamasının ardından törenin yapıldığı salona geçti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Akar, subay ve astsubay yetiştirme öneminin bilinciyle hareket ettiklerini, bu kapsamda sadece askeri eğitime değil akademik eğitime de önem verdiklerini belirterek, Hava Harp Okulunun yeni akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
TÜRKİYE ULUSLARARASI ALANDA ÖZNE
Küresel ve bölgesel belirsizliklerin olduğu bir dönemde, artan risk ve tehditlere dikkati çeken Akar, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline geldiğini söyledi.