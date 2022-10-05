Kardak milat! Bakan Akar: Ne arazide, ne masada bir milimetre geri adım atmak yok

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Akar, subay ve astsubay yetiştirme öneminin bilinciyle hareket ettiklerini, bu kapsamda sadece askeri eğitime değil akademik eğitime de önem verdiklerini belirterek, Hava Harp Okulunun yeni akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE ULUSLARARASI ALANDA ÖZNE

Küresel ve bölgesel belirsizliklerin olduğu bir dönemde, artan risk ve tehditlere dikkati çeken Akar, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline geldiğini söyledi.